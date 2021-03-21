شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. الغالبية يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم رغم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع للرأي في ألمانيا ، أن غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم خلال عطلة عيد الفصح في أبريل.

وفي استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي "يوجوف" ، أعرب 52% عن رغبتهم في السماح للفنادق وأماكن الإقامة الأخرى بفتح أبوابها طالما أنها تتبع قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي. وقال نحو 14% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون فتح هذه الأماكن دون أي قيود على الإطلاق.

ورأى 25% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن الفنادق يجب أن تظل مغلقة خلال عطلة عيد الفصح، التي يحصل فيها الكثيرون على إجازة في ألمانيا. ولم يبد 9% ممن تم استطلاع آراؤهم أي رأي لهم.

وبالنسبة للمطاعم وحدائق تقديم الجعة والحانات والمقاهي، أيد ما يصل إلى ثلثي من شملهم الاستطلاع فتحها .