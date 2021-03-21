شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة ألمانيا تواجه "احتجاجات العزل" بمدافع المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استخدمت الشرطة الألمانية مدافع المياه ورذاذ الفلفل بعد أن تحول تجمع لنحو 20 ألف محتج ضد العزل العام وقواعد فيروس كورونا الأخرى في وسط ألمانيا إلى أعمال عنف مع رشق بعض المتظاهرين الشرطة بزجاجات.

وتجمع محتجون من جميع أنحاء ألمانيا في مدينة كاسل بوسط ألمانيا للمشاركة في المسيرة. وقالت الشرطة على تويتر "ألقيت زجاجات وكانت هناك محاولات لاختراق الحواجز."

وأضافت أن المحتجين خالفوا التعليمات المتعلقة بضمان سلامة الناس ، بما في ذلك من خلال رفض استخدام كمامات والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.

ومع دخول ألمانيا رابع شهر من العزل العام وتباطؤ جهود التطعيم مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة يشعر كثيرون بقلق متزايد بسبب عدم وجود مسار واضح للعودة إلى الحياة الطبيعية.