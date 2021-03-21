شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا : كويكب يتحرك نحو الأرض بسرعة هائلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إن أكبر كويكب، الذي من المتوقع أن يصل إلى أقرب نقطة من الأرض هذا العام، وسوف يمرق بسرعة هائلة وهو على مسافة آمنة اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم.

وتشير تقديرات العلماء إلى أن الكويكب يبلغ عرضه ما بين 1300 و2230 قدم. وسيكون الكويكب، المعروف باسم "2001 إف 032" على مسافة 25ر1 مليون ميل أي أكثر خمس مرات من المسافة ما بين الأرض والقمر، خلال وصوله لأقرب نقطة من الأرض.

وسيتحرك الكويكب بسرعة أكبر بكثير من معظم الكويكبات التي اقتربت من الأرض، حيث تبلغ سرعته 77 ألف ميل في الساعة. وسيصل الكويكب إلى أقرب نقطة من الأرض في الساعة الثانية عشرة وثلاث دقائق مساء بالتوقيت المحلي.

وكان علماء الفضاء قد طمأنوا سكان كوكب الأرض بشأن اقتراب أكبر كويكب هذا العام اليوم الأحد من أقرب نقطة من الأرض،وأشاروا إلى أن ذلك لا يشكل أي تهديد.