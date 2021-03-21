العتبة العباسية تنجز مشروعاً حيوياً في 'بانيقيا'

وذكرت العتبة على موقعها الرسمي ان كوادر قسم المشاريع الهندسية التابع الى العتبة العباسية نفذ عملية صيانة تاهيل لمحطة تحلية مياه ناحية "بانيقيا" وتمكن من اعادتها الى العمل بطاقة انتاجية 30 الف لتر بالساعة.وذلك بعد مناشدات عديدة اطلقها سكان الناحية لتوفير مياه صالحة للشرب بسبب توقف المحطة وخروجها عن الخدمة وسبب نقصا حادا في المياه.

يذكر ان عدد سكان ناحية بانيقيا يبلغ 2000 نسمة وتحتوي على 500 دار