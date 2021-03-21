التجارة تعلن البدء بتجهيز وجبة جديدة من مادة زيت الطعام

وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الاعلامي، وتلقت الخليج 365 نسخة منه، ان" ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية احد تشكيلات وزارة التجارة، باشرت اليوم بتجهيز المواطنين بوجبة جديدة من مادة زيت الطعام ضمن آليات تجهيز مفردات البطاقة التموينية".واشارت الى ان"وزارة التجارة سبق وان تعاقدت مع المناشئ الوطنية لشراء 10 الاف طن وتم تجهيزها الى المحافظات في حين تعاقدت الوزارة مع 36 الف طن من المناشئ الوطنية وباشرت مراكز التسويق في بغداد والمحافظات بتجهيزها لوكلاء المواد الغذائية ومن ثم للمواطنين".

واضافت، انها "ستقوم بالتعاقد لشراء كميات جديدة من مادتي زيت الطعام والسكر من المناشئ الوطنية وتوقيع عقود اخرى مع المناشئ العالمية لتجهيز مادة الرز وفق مناقصات والاليات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء".



ودعت الوزارة المواطنين الى "مراجعة الوكلاء، لاستلام حصصهم من مادة زيت الطعام، في الوقت الذي تستعد فيه لتجهيز مادة كاملة من مفردات البطاقة التموينية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك والتعاقد لشراء كميات اخرى بعد الشهر الفضيل.