اخبار العالم

الكاظمي يهنئ باعياد نوروز ويدعو لتعزيز وحدة العراق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكاظمي يهنئ باعياد نوروز ويدعو لتعزيز وحدة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، تهنئة بمناسبة حلول عيد نوروز ، داعيا لتعزيز اواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي.
وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ود للسومرية نيوز، "اتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة باجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعا، والى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الباري عز وجل أن يحل هذا العيد بالوفرة والازدهار، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب".

واضاف ، "نستثمر هذه المناسبة السعيدة على قلوب العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز اواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته، وأن نشد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من أجل ضمان المستقبل الزاهر لابناء شعبنا".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا