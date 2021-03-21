الكاظمي يهنئ باعياد نوروز ويدعو لتعزيز وحدة العراق

بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، تهنئة بمناسبة حلول عيد نوروز ، داعيا لتعزيز اواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي.

وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ود للسومرية نيوز، "اتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة باجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعا، والى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الباري عز وجل أن يحل هذا العيد بالوفرة والازدهار، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب".



واضاف ، "نستثمر هذه المناسبة السعيدة على قلوب العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز اواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته، وأن نشد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من أجل ضمان المستقبل الزاهر لابناء شعبنا".

