انطلاق عملية امنية في اطراف قضاء بعقوبة

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بانطلاق عملية امنية فجر اليوم في بساتين ناحية العبارة اطراف قضاء بعقوبة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان قوات الشرطة بمختلف صنوفها نفذت فجر اليوم عملية امنية لتفتيش بساتين ناحية العبارة على خلفية اختطاف اربعة مزرعين امس السبت من قبل مجموعة مسلحة يشتبه بانتمائها الى عناصر داعش".



واضاف ان "البساتين المحيطة بالناحية التي تقع ضمن مناطق المخيسة وابو كرمة مازالت توصف بالساخنة لانها تساعد على اختفاء المسلحين الذين ينفذون عملياتهم الارهابية التي تستهدف الابرياء".

يذكر ان احد المختطفين الاربعة قد اطلق سراحه صباح اليوم.

