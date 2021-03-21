المرصد السوري: طائرات حربية تركية تقصف مواقع شمالي محافظة الرقة للمرة الأولى منذ 17 شهرًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدف الطيران الحربي التركي مواقع عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة شمالي سوريا، للمرة الأولى منذ 17 شهرا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان



وقال المرصد، إن طائرة حربية تركية استهدفت مواقع عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة، ما أدى إلى حدوث انفجار عنيف في الموقع المستهدف.

وتأتي الضربات الجوية للقوات التركية بعد فشل الفصائل الموالية لتركيا في تحقيق تقدم على المحاور.

من ناحية أخرى، مازالت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، على محور صيدا ومعلق شرقي عين عيسى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد علم من مصادره، بأن قوات سوريا الديمقراطية أغلقت مداخل مدينة عين عيسى بالحواجز العسكرية ومنعت دخول أي شخص لا يحمل قيودها، في حين انسحب رتل لقوات النظام يضم عشرات العناصر من “اللواء 93” في ناحية عين عيسى.