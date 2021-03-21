شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة عقوبة تقديم مستندات خاطئة لترخيص مشروعات صغيرة بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تأكيد وزارة الصناعة على وجود حملة تسويقية يتم الاتفاق عليها حاليا لتعريف المواطنين بقانون المشروعات الصغيرة الجديد وما يتضمنه من مزايا لخدمة أصحاب المشروعات، والمرتقب خلال الفترة القادمة إصدار اللائحة التنفيذية له.

ويهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، للتنسيق بين الوزارات فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويواجه أية محاولات للتلاعب فى المستندات المقدمة للترخيص، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال.

ونصت المادة "105" ‏بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف ‏جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير ‏صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، وفيما يلى نستعرض سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.

وتضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات.