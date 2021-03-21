الدنمارك تعلن وفاة وإصابة خطيرة بعد تلقيهما اللقاح المتهم

ابوظبي - سيف اليزيد - رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية على أن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، أكثر من مخاطره، مشيرة إلى أن البيانات تؤشر إلى عدم ازدياد حوادث تجلط الدم بعد اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد، وفق ما خلص إليه خبراؤها، خرجت أخبار غير سارة من الدنمارك حول وفاة شخص بسبب جلطة بالدم، وإصابة آخر بنزيف في المخ بعد تلقيهما اللقاح المضاد لكورونا.

قالت الهيئة التي تدير المستشفيات العامة في كوبنهاغن، إن الشخصين يعملان بالمستشفيات، وتلقيا لقاح أسترازينيكا قبل أقل من 14 يوماً من مرضهما.

كما أكدت وكالة الأدوية الدنماركية تلقيها "تقريرين خطيرين" دون الدخول في تفاصيل أخرى. ولم ترد تفاصيل عن الوقت الذي مرض فيه الشخصان.

هذا وكانت الدنمارك، التي أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا يوم 11 مارس، من بين أكثر من 12 دولة أوقفت مؤقتاً استخدام اللقاح بعد تقارير عن جلطات دموية نادرة في المخ دفعت العلماء والحكومات إلى الإسراع بالبحث عن أي علاقة بين اللقاح والجلطات الدموية.

في غضون ذلك، استأنفت 12 دولة تقريباً التطعيم بلقاح أسترازينيكا، بعد أن قالت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات، مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.

وقالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن استبعاد الصلة بشكل قطعي بين حالات الجلطات الدموية في المخ وبين اللقاح وإنها ستواصل عملية التقصي والمراجعة جنبا إلى جنب مع الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

وقالت إيمير كوك مديرة وكالة الأدوية الأوروبية في إفادة صحفية "هذا لقاح آمن وفعال... لو بإمكاني لتلقيته غداً".

وقالت الهيئة إنها ستدخل تحديثاً على إرشاداتها بخصوص اللقاح لتشمل شرحاً للمرضى حول المخاطر المحتملة ومعلومات للمعنيين بالرعاية الصحية بهدف مساعدة الناس في التعرف على الحالات التي قد يحتاجون فيها لطلب مساعدة طبية بعد التطعيم.

من جانبها، أكدت أسترازينيكا، التي طورت اللقاح مع جامعة أوكسفورد، إن مراجعة شملت أكثر من 17 مليون شخص تلقوا الجرعات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تتوصل إلى أي دليل على تنامي مخاطر الإصابة بجلطات دموية.