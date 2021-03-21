فاوتشي يفجر مفاجأة لمن تلقوا لقاح مضاد لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - مع انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في معظم دول الكرة الأرضية، يأمل العالم في الحصول على مناعة تحميهم من الفيروس الغامض الذي فتك بالملايين منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وفي هذا الشأن، رفض كبير خبراء الأمراض المعدية في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي، وجود حصانة مطلقة لمن حصلوا على اللقاحات ضد كوفيد 19.

أوضح فاوتشي أن ظهور متحورات جديدة شديدة العدوى من الفيروس، يشكل تهديداً للأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19، أو الذين تم تطعيمهم.

كما كشف أن دراسة أجرتها شركة "جونسون آند جونسون" في جنوب إفريقيا "وجدت أن الأشخاص الذين أصيبوا بالنوع الأصلي ثم تعرضوا للمتحور الجنوب إفريقي، كانوا وكأنهم لم يصابوا من قبل".

هذا وأقر فاوتشي بأن من غير المحتمل أن يصاب شخص ما بالسلالة الأصلية مرة أخرى، لمدة ستة أشهر على الأقل، "لكننا لدينا في بلدنا الآن متحورات" من الفيروس.

جاء ذلك بعد أيام من إصدار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا، إرشادات جديدة تشير أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم زيارة آخرين تم تطعيمهم أيضاً، في أماكن مغلقة دون ارتداء قناع أو تباعد اجتماعي.

لكن مراكز السيطرة على الأمراض أوصت أيضاً بضرورة استمرار الأشخاص الذين تم تطعيمهم، في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والتجمعات مع أشخاص غير مطعمين، ومع الأشخاص المعرضين لخطر أعلى لتفاقم إصاباتهم.

يشار إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إن هناك أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد 19 هم أقل عرضة لنقل المرض للآخرين، إلا أن مدة الحصانة لا تزال غير معروفة، وكذلك مدى فعالية اللقاحات ضد متحورات الفيروس الناشئة.

يأتي ذلك في حين أصاب فيروس كورونا ما يزيد على 121.49 مليون شخص على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و810880.

وتتصدر الولايات المتحدة بعدد الوفيات والإصابات تليها كل من البرازيل والهند وروسيا وبريطانيا.