الإرياني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثي لوقف التجنيد القسري

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف عمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها والتي تطال فئة الأطفال.

وشدد على أن تلك الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، داعياً إلى تقديم المسؤولين عنها من قيادات الميليشيات للمحاسبة باعتبارهم «مجرمي حرب».

كما أوضح الإرياني أن عمليات التجنيد شملت طلبة المدارس والجامعات.

ودعا «المشايخ والعقلاء والآباء والأمهات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى مقاومة هذه الممارسات الإجرامية ورفض إلقاء أبنائهم في محارق موت مفتوحة في مختلف جبهات مأرب، وألا يكونوا شركاء في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق اليمنيين».

واعتبر أن الميليشيات بتلك الخطوة تؤكد مضيها في التصعيد العسكري وتقويض دعوات وجهود التهدئة.

ورأى الإرياني أن تلك العمليات الإجبارية تعكس حجم الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها في المعارك الدائرة.

وختم مشدداً على أن هذا النهج الحوثي يؤكد أن الميليشيات لا تمتلك قرار الحرب والسلم، وأنها مجرد ذراع لتنفيذ المشروع التوسعي الإيراني.