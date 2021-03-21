انت الان تتابع خبر ارتفاع الصادرات النفطية العراقية الى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الاحد، ان صادرات النفط العراقية إلى واشنطن ارتفعت الى 165 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.
وذكرت الإدارة في تقرير أن متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغ 4 ملايين و370 الف برميل يوميا منخفضا بمقدار 364 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4 ملايين و734 الف برميل.
وبينت ان أميركا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 165 ألف برميل يوميا مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 141 الف برميل يوميا.
واشارت الإدارة إلى أن كمية الاستيرادات الاميركية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 127الف برميل يوميا ومن نيجيريا بلغت بمعدل 44 الف برميل يوميا”.
وبينت ان أميركا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 165 ألف برميل يوميا مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 141 الف برميل يوميا.
ولفتت الى ان الإستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت معظمها من كندا وبمعدل بلغ 3,448 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 308 ألف برميل يوميا، ثم المكسيك بمعدل 278 الف برميل يوميا.
واشارت الإدارة إلى أن كمية الاستيرادات الاميركية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 127الف برميل يوميا ومن نيجيريا بلغت بمعدل 44 الف برميل يوميا”.