انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تراجع ارباح ارامكو بنسبة 44 بالمئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو"، تراجع ارباحها عام 2020 بنسبة 44%، متأثرا بانخفاض أسعار الخام والكميات المباعة منه، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير.
وكشفت الشركة السعودية بحسب رويترز، ان "ذلك يأتي نتيجة ضغوط على الطلب من جراء جائحة كورونا، حيث انخفض صافي الربح إلى 183.76 مليار ريال سعودي (نحو 49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 كانون الاول الماضي (عام 2020)، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق (عام 2019)".
وأشارت، إلى أن "المحللين توقعوا أن يبلغ صافي ربح أرامكو 186.1 مليار ريال سعودي في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على "رفينيتيف أيكون".
وأشارت، إلى أن "المحللين توقعوا أن يبلغ صافي ربح أرامكو 186.1 مليار ريال سعودي في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على "رفينيتيف أيكون".