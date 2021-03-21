انت الان تتابع خبر شرطة صلاح الدين تطلق حملة واسعة لتنفيذ أوامر القبض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" ان مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت أجرت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض في قضائي "سامراء والدجيل"، اسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.



فيما تمكنت مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية اثناء تفتيش العجلات والاشخاص من ضبط عجلة محملة بـ (٨طن) من مادة (الطماطة) المستوردة.