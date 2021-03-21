انت الان تتابع خبر داعش يختطف عمال حقول دواجن في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الباوي في تصريح للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية تواصل البحث عن المختطفين لتحريرهم"، مشيرا في ذات الوقت الى ان "العناصر الارهابية لا زالت تنشط في مناطق اطراف بعقوبة تحديدا في بساتين المخيسة وابو كرنة".



وكان مصدر أمني في محافظة ديالى افاد، اليوم الأحد، بان عناصر داعش اختطفوا 4 مدنيين في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مجموعة من عناصر داعش ترتدي الزي العسكري اقدمت ليلة أمس، على اختطاف 3 عمال دواجن مع صاحب حقل الدواجن بين منطقتي زاغنية والحد الأخضر التابعتين لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة".

واضاف ان "عناصر داعش اقتادت المختطفين الى جهة مجهولة فيما تواصل قوات الأمن البحث والملاحقة لتحريرهم".



