انت الان تتابع خبر شرطة ديالى تلقي القبض على متاجرين بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" ان مفارز ودوريات من شرطة ديالى بالتنسيق مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على (11) مطلوبا بحوزتهم مواد مخدرة.

واضاف البيان ان هذه الممارسات تهدف للحد من انتشار الظواهر السلبية في المجتمع ومحاسبة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

