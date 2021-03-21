الرئيس الأمريكي السابقث ترامب: الانتخابات تم تزويرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يزال متمسكاً بترديد مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن قبل أربعة أشهر.



وقال ترامب، أمس: "من المؤسف أن الانتخابات تم تزويرها".

وأضاف أن التاريخ سيسجل "جُبن" المحكمة العليا والمحاكم الأمريكية الأخرى بعد رفضها عشرات الدعاوى القضائية التي رفعها فريقه القانوني ضد نتائج الانتخابات.

وجاءت تصريحات ترامب رداً على مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن النشطاء المحافظين وضعوا مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات على رأس أولوياتهم كوسيلة لجمع التبرعات والحفاظ على دعم المؤيدين للحزب الجمهوري.

ومنذ انتخابات 3 نوفمبر الماضي، يواصل ترامب ترديد المزاعم بحدوث تزوير حرمه من الفوز.