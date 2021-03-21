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خلال هذا العام.. الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال هذا العام.. الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 43 ألفا و 846 حالة إصابة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند خلال هذا العام.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 11 مليون و 599 ألفا و 130 حالة.

 

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 197 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 159 ألفا و 755 حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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