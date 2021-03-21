مصر.. تعرف على عدد إصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ، عن تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن الفحوص اللازمة التي تُجريها وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 233 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك حسبما نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك".

وأكد مجاهد ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149489 حالة حتى اليوم، لافتاً إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 194771 و11557 وفاة.