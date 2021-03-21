ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 123 مليونا و437 ألفا و233 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 123 مليونا و437 ألفا و233 إصابة، الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و722 ألفا و111 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 99 مليونا و421 ألفا و615 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم وفقا للعين.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 20 مارس/ آذار ارتفاعا من 4 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

ولم يطرأ تغير على عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض وظلت 8 حالات مثل اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90099 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5729 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و608 وفيات ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونين و193639 والوفيات 197827.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة في المستشفيات ليصبح 4353 فيما يعد رقما قياسيا في عام 2021.

واستمر ارتفاع عدد الحالات الإيجابية الجديدة بشكل مطرد بعد تسجيل 35327 حالة ليصل العدد إلى 4.25 مليون بعد زيادة قدرها 35.088، الأربعاء.

وارتفع العدد التراكمي للوفيات بالفيروس ليصبح 92167 مقارنة بارتفاع 285 يوم الخميس.