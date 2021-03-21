كورونا في العالم… حوالي 100 مليون شخص تم شفاؤهم من الفيروس وعداد الإصابات يتجاوز 123 مليونا

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود مساء اليوم السبت، إلى حوالي 123 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,717,003، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 123 مليون شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 99,250,452 مليونا؛ بنسبة تجازوت 81 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين مازالوا يتلقون العلاج، أزيد من 23 مليون شخص، بنسبة بلغت 18 في المائة من إجمالي الإصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 89,624 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، مساء اليوم، توفي أكثر من 2,717,003 آلفا، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2.2 في المائة؛ فيما تم تسجيل أزيد من 500 ألف إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوزت 30,434,541 مليون إصابة، و554,196 ألف وفاة، فيما احتلت البرازيل المركز الثاني بـ11,877,009 مليون إصابة.