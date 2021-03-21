شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المرشد: الإخوان الهاربون لتركيا يبحثون عن مأوى بديل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المحلل السياسي السعودي سامي المرشد أن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربة إلى تركيا تبحث عن بلد جديد، بعد تبدل موقف الرئيس رجب طيب أردوغان من التنظيم.



وأشار في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، إلى أن: "كل من غادر وطنه وخانه ولجأ لتركيا من الإخوان وغيرهم يبحث الآن عن بلد جديد يسمح له بممارسة خيانته على أراضيها!!؟".

وشدد على أنه: "لا بديل عن الوطن والكرامة"، مختتما تغريدته بهاشتاج: "تركيا تبيع الإخوان"