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إيطاليا تبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ):
أعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي نيكولا دزينجاريتي أن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس .
وقال دزينجاريتي - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - إنه "سيتم بعد عدة أيام إبرام أول اتفاق حول إجراء اختبارات علمية للقاح (سبوتنيك V) في معهد سبالانتساني".
وأضاف: "أن هذا خبرا جيدا وذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام في مجال تلقي اللقاحات".
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أعلن - الجمعة الماضية - أنه لم يستبعد أن حكومته قد تتخذ قرارا انفراديا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.​

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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