كوريا الجنوبية تسجل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أنه تم تسجيل 456 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98 الفا و665 حالة.

وذكرت الوكالة أن البلاد شهدت ثلاث حالات وفاة اضافية بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1696 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت أن 379 حالة تعافت من المرض ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 90 الفا و 328 حالة.

وجرى تطعيم 939 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطعيم في البلاد إلى 676 الفا و 587 شخصا .