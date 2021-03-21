أمجد طه: قيادات تنظيم الإخوان المصرية تهرب من تركيا

كشف أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، عن هروب قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي من تركيا، بعد انكسار الرئيس رجب طيب أردوغان أمام مطالب القاهرة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر،: "عاجل: هروب 9 من أعضاء الإخوان منهم خليجي من تركيا".

وشدد على أنه: "تقدم قبل قليل 47 إخواني من أصل مصري إلى مفوضية اللاجئين بطلب طارئ لتسريع ملفاتهم للخروج من أنقرة إلى أي بلد أوروبي أو أمريكا أو كندا.. بحجة خطر إمكانية تسليمهم للعدالة في مصر".

واختتم تغريدته قائلا: "خضع أردوغان باع الإخوان وسيبيع القراد"