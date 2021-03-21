شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. الشرطة تعتقل 33 شخصا انتهكوا قواعد كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشبت مشاجرات مع قيام محتجين مناهضين للعزل العام بمسيرة في وسط العاصمة البريطانية لندن يوم السبت، متحدين تحذيرات الشرطة بعدم التجمع بسبب قيود فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 33 شخصا، معظمهم بسبب انتهاكات قواعد كوفيد-19، بعد أن تجمع ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يحملون لافتات كتب عليها شعارات، مثل "توقفوا عن تدمير حياة أطفالنا"، فيما أطلق المحتجون المتجمهرون بالقرب من بعضهم البعض قنابل مضيئة.

وتحظر قواعد فيروس كورونا في إنجلترا التجمع لغرض الاحتجاج لكن المعارضة لمثل هذه الإجراءات تزايدت الأسبوع الماضي .

وتعرضت الشرطة لانتقادات، لاستخدامها أساليب عنيفة لتفريق وقفة احتجاجية في الهواء الطلق لسارة إيفيرارد البالغة من العمر 33 عاما في 13 مارس آذار، فيما وجهت لرجل شرطة اتهامات بخطفها وقتلها.

وبعث أكثر من 60 نائبا بريطانيا برسالة إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل يوم الجمعة طالبوا فيها السماح بالاحتجاجات أثناء العزل العام، وقالوا إنه يجب عدم اعتبار المشاركة في مظاهرة جريمة جنائية.