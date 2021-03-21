إيطاليا تسجل 23832 إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيلها 23832 إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23832 ليصل العدد العام إلى مستوى 3356331 حالة، بينها 565453 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 17 مارس 23059 حالة، وفي 18 مارس 24935، وفي 19 مارس 25735.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 401 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 104642 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 17 مارس إلى 431 حالة، وفي 18 مارس 423، وفي 19 مارس 386.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 2686236 شخصا بعد رصد 14598 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.