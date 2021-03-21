شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التركي السابق غول ينتقد توجه أردوغان لحل حزب الشعوب الموالي الأكراد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نقلت صحيفة "قرار" المعارضة أن الرئيس التركي السابق عبد الله غول انتقد محاولة حل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وتجريد عمر فاروق جَرْجَرلي أوغلو من مقعده البرلماني.



ونقل موقع "أحوال التركية" أن الرئيس السابق يرى في هذه الخطوة خطأ فادحاً، مضيفاً أنها "ستفرض عبئاً على الحكومة التركية التي وعدت بإدخال إصلاحات مدنية"، حيث أظهرت التجارب السابقة أن حلّ الأحزاب ورفع الحصانات، يعزز المنظمات الإرهابية. وقال غول إنه لا يمكن مواجهة الإرهاب إلا بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى قال الموقع التركي، إن "خطة عمل حقوق الإنسان" الضخمة التي وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من أسبوعين، بعد الهجمة القضائية والأمنية ضد الأكراد، والأحزاب التركية المعارضة، وفي مقدمتها حزب الشعوب