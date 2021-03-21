شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير أممي يكشف دور تركيا الخبيث في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدرت الأمم المتحدة تقريرا اتهمت فيه تركيا بخرق القانون الدولي، عبر نقل أسلحة دولية بعضها إيراني الصنع إلى ليبيا.



وقال مجلس الأمن الدولي في تقريره، الذي اعده فريق من الخبراء عام 2020، إنه رصد خروقات تركية في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن مطار معيتيقة المدني في طرابلس كان يُستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة التركية.

وأضاف أنه تم عرض رشاوي على أعضاء ملتقى الحوار السياسي أثناء التصويت على المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية.

وتابع أن الأعضاء الذين عرض عليهم الرشوة رفضوها