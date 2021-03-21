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5 معلومات هامة عن النمو الاقتصادى بمصر ذكرها تقرير "فيتش" ..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى ، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجارى ، مشيرة الى أن  الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تنفذها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية " "

 ونرصد فيما يلى 5 معلومات احتوى عليها التقرير الصادرعن الوكالة الدولية .

  1 -  نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي 21/2022.

   2 -  تراجع  مستوى التضخم ومتوقع أن يبلغ فى المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.

  3  - أداء الاقتصاد المصرى تفوق على العديد من الدول المصنفة 

4-  بنك التنمية الإفريقي ذكر أن نمو الاقتصاد المصرى امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016

5-   تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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