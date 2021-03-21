شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن النمو الاقتصادى بمصر ذكرها تقرير "فيتش" ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى ، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجارى ، مشيرة الى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تنفذها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية " كورونا "

ونرصد فيما يلى 5 معلومات احتوى عليها التقرير الصادرعن الوكالة الدولية .

1 - نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي 21/2022.

2 - تراجع مستوى التضخم ومتوقع أن يبلغ فى المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.

3 - أداء الاقتصاد المصرى تفوق على العديد من الدول المصنفة

4- بنك التنمية الإفريقي ذكر أن نمو الاقتصاد المصرى امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016