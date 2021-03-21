شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اشتراطات إدارة "المخلفات"للحفاظ على الصحة العامة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، عدد من الالتزامات والسياسات التى يلتزم بها العاملين فى مجال إدارة المخلفات ، حيث ينص فى المادة 15، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي :

1 - الحد من تنامى المخلفات .

2 - تعزيز إعادة الاستخدام .

3 - العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .

4 - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .

ووفقا للمادة 16، يتحمل العاملين فى مجال إدارة المخلفات تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

فيما، تنص المادة 17، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .