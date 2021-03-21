بريطانيا.. القبض على 30 شخصا بمظاهرات ضد إغلاق كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الشرطة البريطانية القبض على 30 شخصا، بعد اشتباك مع متظاهرين مناهضين لإجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بوسط العاصمة لندن السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن آلاف الأشخاص انضموا إلى المظاهرة، التي تحركت من هايد بارك إلى كاتدرائية سانت بول وعادت إلى وستمنستر، قبيل حلول الذكرى الأولى للإغلاق في 23 مارس/آذار.

يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه نحو 60 من أعضاء البرلمان البريطاني، رسالة تحذر من أن السماح للشرطة بتجريم الأشخاص بسبب احتجاجهم "أمر غير مقبول ويمكن القول إنه غير قانوني".

وتم تفريق الحشود التي تجمعت في ميدان ترافالجار في لندن، بينما عاد متظاهرون آخرون إلى هايد بارك.

لكن الشرطة البريطانية، واجهت بعد ذلك رد عدائي أكثر في المساء، حيث ألقى المتظاهرون الزجاجات عليهم، واضطر بعض الضباط لاحقًا إلى الهروب إلى مركباتهم.

وطاردت مجموعة قوامها نحو 100 شخص سيارات الشرطة البريطانية أثناء مغادرتهم المنطقة.