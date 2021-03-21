شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الاستثمارات الحكومية لتحسين الخدمات لـ 58 مليون مواطن فى "حياة كريمة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، عقد سلسلة من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ التوجيهات الرئاسية والخاصة بالمشروع القومى لتطويرالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،لتحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن .

وشهد الأسبوع الماضى اجتماعا لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال موازنة العام المالى الجديد 2021/2022 بحضورالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونرصد الملامح الأساسية للاستثمارات المخصصة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة:

-استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات، وتنفيذ جديدة، ووحدات رعاية أساسية.

-استكمال تنفيذ عدد من الفصول الدراسية، وتطوير مدارس قائمة.

-إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز شباب وملاعب خماسية.

-تنفيذ مشروعات الرى الحديث بقرى "حياة كريمة".

-استكمال تأهيل وتبطين الترع، والدخول فى مشروعات جديدة.

- تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التى تربط القرى بالمراكز والمحافظات .

-استكمال تنفيذ نحو 266 مشروعاً بمشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظات

-توصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة.