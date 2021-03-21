بونو يسجل ويهدي تعادلا ثمينا لإشبيلية في الدقيقة الأخيرة بالدوري الإسباني

جدة - عبدالحي حسين - سجل الحارس المغربي ياسين بونو هدفا عالميا في الدقيقة الأخيرة من مباراة فريقه إشبيلية وبلد الوليد، وأهدى بذلك فريقه تعادلا ثمينا خارج ملعبه.

وكان فريق بلد الوليد قد سجل عن طريق لاعبه فابيان أوريلانا هدف التقدم في نهاية الشوط الأول، ليتمكن الحارس ياسين بونو من إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعد تقدمه إلى منطقة جزاء الخصم أثناء ركلة ركنية الأخيرة، ليتمكن من متابعة كرة “تائهة” في الشباك.

وبهذا التعادل رفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا. في المقابل، رفع بلد الوليد رصيده إلى 27 نقطة، ليشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.