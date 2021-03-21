شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. الشرطة تشتبك مع متظاهرين ضد الإغلاق وتعتقل 30 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة البريطانية القبض على أكثر من 30 شخصا بعد اشتباك بينها ومتظاهرين مناهضين للإغلاق في وسط لندن أمس السبت.

وذكرت "وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن آلاف الأشخاص انضموا إلى المظاهرة، التي تحركت من هايد بارك إلى كاتدرائية سانت بول وعادت إلى وستمنستر، قبيل حلول الذكرى الأولى للإغلاق في 23 مارس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه أكثر من 60 من أعضاء البرلمان ونظرائهم رسالة تحذر من أن السماح للشرطة بتجريم الأشخاص بسبب احتجاجهم "أمر غير مقبول ويمكن القول إنه غير قانوني".

وتم تفريق الحشود التي تجمعت في ميدان ترافالجار، بينما عاد متظاهرون آخرون إلى هايد بارك. لكن الشرطة واجهت بعد ذلك رد عدائي أكثر في المساء، وألقى المتظاهرون الزجاجات والعلب عليهم واضطر بعض الضباط لاحقًا إلى الهروب إلى مركباتهم.

وطاردت مجموعة قوامها نحو 100 شخص سيارات الشرطة أثناء مغادرتهم المنطقة.