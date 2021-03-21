شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون يستعدون لأول انتخابات برلمانية منذ 15 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتخذ الفلسطينيون، أمس، خطوة أخرى في استعداداتهم لأول انتخابات برلمانية منذ 15 عاما، بأن فتحوا مكاتب التسجيل لتلقي طلبات الترشح من الأحزاب السياسية والمستقلين.

والانتخابات التي ستجرى يوم 22 مايو في الضفة الغربية وقطاع غزة جزء من جهد أكبر للمصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحركة حماس المنافسة. ويعتبر ذلك أمرا أساسيا لتحقيق دعم أكبر لأي محادثات مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية. وكانت المحادثات بين الجانبين قد تجمدت في عام 2014.

وأجريت آخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وحققت فيها حماس فوزا مفاجئا. وتبع ذلك صراع على السلطة. وفي عام 2007، بعد اقتتال استمر أسابيع وسقط فيه عشرات القتلى، سيطرت حماس على قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة القوات الموالية لعباس. وللسلطة الفلسطينية التي يقودها عباس سلطة محدودة في الضفة الغربية.

وقال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح «حركة فتح ستخوض هذه الانتخابات برؤية إستراتيجية وبتعبير عن الحالة الوطنية الفلسطينية، نحن قلنا إننا نتطلع إلى جبهة وطنية عريضة لخوض هذه المعركة على ألا تكون على حساب المنافسة ولا على حساب الآخرين ولا على حساب العملية الديمقراطية».