شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في تعز.. والتحالف يستهدف تجمعات الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت قوات الجيش الوطني أمس السبت تقدما مهما بتحرير عدد من التباب في جبهة الشقب جنوب شرق تعز. وأكد مصدر عسكري أن المواجهات العنيفة منذ فجر أمس أسفرت عن تحرير تباب الفراوش والذراع وسط تراجع وفرار عناصر الميليشيات.

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني كبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية واستعادة أسلحة منها مدفع 120 وبي 10، مشيرا إلى تواصل المواجهات.

وفي مواجهات مأرب، قتل 30 من عناصر ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون خلال مواجهات عنيفة الجمعة، مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية مدغل شمالي محافظة مأرب.

ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من كسر هجوم شنته الميليشيا على مواقع عسكرية شرق محزام «ماس»، مشيرا إلى أن المعركة التي استمرت لساعات انتهت بمقتل ما يقارب من 30 عنصرا تابعا للميليشيا وإصابة آخرين.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من العناصر الحوثية، واستعادة أسلحة متنوعة كانت بحوزة العناصر المهاجمة.

وأكد أن طيران التحالف استهدف بغارات محكمة تجمعات وتعزيزات ومرابض المدفعية التابعة للميليشيا في مناطق مختلفة من الجدعان، التي كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات القتالية.

سياسيا، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي العنصرية يؤكد أنها لا تمتلك قرار الحرب والسلم، وأنها مجرد ذراع لتنفيذ المشروع التوسعي الإيراني.

وأوضح، أن الأحداث الأخيرة أكدت أن ميليشيا الحوثي مجرد فصيل مسلح تابع للحرس الثوري ويدار من المدعو حسن ايرلو، لمحاولة الإضرار بأمن المملكة وتهديد أمن وإمدادات الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية‏. ‏