شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 644 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس السبت، تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 45 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 233 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 149 ألفا و 489 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 194 ألفا و 771 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11557 حالة وفاة.