​​نائب وزير التعليم يهنئ المعلمات بمناسبة عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

وجّه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تهنئة للأم المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وقال حجازي عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بالتهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم. وبهذه المناسبة الرائعة أدعو كل ابن وابنه أن يعبر عن امتنانه ومحبته ومشاعره الجميلة لوالدته، فما أجمل أن تشعر الأم بمحبة أبنائها".

وأضاف نائب وزير التعليم لشئون المعليم: "لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة لكافة معلمات مصر اللاتي يضربن المثل دائمًا في التضحية والتفاني من أجل تعليم أبناءنا الطلاب، وانتهز هذه المناسبة وأدعو كل طالب وطالبة أن يعبر عن تقديره وامتنانه لمعلمته بكلمات رقيقة أو من خلال تقديم كارت معايدة لمعلمته يحتوي كلمات أو رسومات تعبر عن محبته وتقديره".

تابع: "أخيرًا أتمنى من الله عز وجل حفظ الأمهات والمعلمات المصريات في أفضل صحة وأفضل حال".