مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد نتنياهو أيام من الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (ا ف ب)

خرجت مظاهرات في القدس شارك فيها آلاف الإسرائيليين ضدّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتصدر نتائج استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية المرتقبة في إسرائيل. وتعد هذه الانتخابات حاسمة لنتنياهو في مسيرته السياسية. ويتهم نتانياهو بالفساد في ثلاث دعاوى قضائية كما يتعرض لانتقادات على خلفية ما اعتبر دعمًا ضعيفًا للعمال الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كوفيد-19.

شارك آلاف الإسرائيليين في مظاهرات مساء السبت في القدس ضدّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية الحاسمة في مسيرته السياسيّة.

وتحمل هذه المظاهرة رمزية خاصّة لأنها تأتي قبل أيام معدودة من فتح صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء، لإجراء رابع انتخابات برلمانية خلال عامين، علما أن المظاهرات لم تتوقف مساء كل سبت منذ نهاية يونيو ضد رئيس الوزراء المتهم بالفساد في ثلاث دعاوى قضائية والذي يتعرض لانتقادات على خلفية ما اعتبر دعما ضعيفا للعمال الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كوفيد-19.

وتمتزج في التظاهرة أصوات أبواق الفوفوزيلا بإيقاع أغاني مجموعة هيب هوب، والأعلام الإسرائيلية مع اللافتات التي كتب على بعضها "ارحل" و"اذهبوا للتصويت".

جانتس أفل نجمه

وأعطت آخر ثلاث انتخابات نتائج متقاربة لنتانياهو وخصمه قائد الجيش السابق والوسطي بيني جانتس. في آخر انتخابات، قرر غانتس التحالف مع غريمه السياسي لتشكيل حكومة "وحدة وطوارئ" لمواجهة الأزمة الصحية، لكنها لم تصمد سوى أشهرًا قليلة.

لكن مذاك أفل نجم جانتس السياسي، وبات بنيامين نتنياهو البالغ 71 عامًا أمضى آخر 12 منها في السلطة يواجه أساسًا الوسطي يائير لبيد واليميني جدعون ساعر الذي انشق عن حزب الليكود ليشكل حزبه الخاص، إضافة إلى اليميني المتشدد نفتالي بينيت.

أحدث استطلاعات الرأي التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية أمس السبت تعطي الليكود ثلاثين من بين 120 مقعدًا في الكنيست. وتعطي في المقابل حزب لبيد نحو عشرين مقعدًا وعشرة مقاعد لكلّ من حزبي بينيت وساعر.

الاستطلاعات لا تعطي معارضي نتنياهو أغلبية برلمانية

ولا يزال بنيامين نتنياهو يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، وهو يرتكز على ورقة حملة التلقيح ضد كورونا التي تلقى خلالها نحو نصف الإسرائيليين جرعتين من لقاح فايزر-بايونتيك، لكن من المحتمل ألاّ يجد حلفاء لتشكيل حكومة.

ترجح آخر الاستطلاع أن ينال حزب نتنياهو الليكود نحو خمسين مقعدًا مع حلفائه من اليمين الديني، وهو عدد أدنى من العتبة الضرورية (61 مقعدًا) لتشكيل حكومة.

بالمثل، لا ترجح الاستطلاعات أن يحوز لبيد والأحزاب المعادية لنتانياهو أغلبيّة في البرلمان.

جرى جزء كبير من الحملة الانتخابية في ظلّ القيود الصحيّة، ما حال دون تنظيم تجمعات حزبية واسعة. ورغم مضاعفة المرشحين حضورهم في الإذاعات وشبكات التواصل الاجتماعي، لم تنظم أي مناظرة متلفزة.