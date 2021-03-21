ليبيا / فتح تحقيق إثر إكتشاف جثثٍ في بنغازي

اسماعيل عبد الحي - قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة أمس الجمعة، إنه طلب من النائب العام فتح تحقيق في إكتشاف جثث في بنغازي.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور يوم الخميس، على جثث أكثر من 12 شخصا قُتلوا بالرصاص في المدينة التي تقع شرق البلاد، وهي معقل للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي تم صد هجوم له على طرابلس في العام الماضي.

وفي منشور على "تويتر"، قال رئيس الوزراء الذي أختير في عملية قادتها الأمم المتحدة وتولى مهام منصبه هذا الأسبوع، إنه من غير الممكن السماح بتكرار هذه الأحداث أو التستر عليها.

وقال "أعطيت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية للتعامل مع هذه الحادثة وطلبت من النائب العام فتح تحقيق".

وفي بادئ الأمر، نفى المقر الأمني في بنغازي الذي يضم وحدات من الشرطة والجيش تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي العثور على أي جثث لكنه قال في وقت لاحق يوم الجمعة إنه سيصدر بيانا حول الموضوع.

رويترز