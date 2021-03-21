إحباط هجوم لـ "داعش"

اسماعيل عبد الحي -

أحبطت قوات من الحشد الشعبي و الشرطةالاتحادية، تعرضاً لعناصر داعش بمحافظة كركوك شمالي العراق، وفق بيان لمديرية الإعلام الأمني.

البيان قال إن: «قوة مشتركة من اللواء 56 في “الحشد الشعبي” والشرطة الاتحادية، صدّتا هجوماً لـ “داعش” عند “سيطرة الألبان” في مخل قضاء الحويجة الشرقي بكركوك»، دون تفاصيل إضافية.

الأسبوع الماضي، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء #يحيى_رسول في بيان له عن: «إحباط مخططين إرهابيين يستهدفان أمن محافظتي الأنبار وكركوك».

«الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب، وبتوجيه من القائد العام يستمرون بعملياتهم المتميزة، حيث تمكنوا من إحباط مُخططين إرهابيين يستهدفان أمن مُحافظتي الأنبار وكركوك»، قال “رسول”.

«إن فرسانُنا في الجهاز تمكنوا بعمليةٍ سابقوا فيها الزمن من نصب كمين مُحكم في “الكرمة – الأنبار” أسفر عن القبض على إرهابيين أثنين كانا يُخططان لزرع عبوات ناسفة داخل سوق شعبي في قضاء الفلوجة».

«عملية القبض عليهما جاءت خلال (الاستلام والتسليم) للعبوات الناسفة قبل ساعات من تنفيذ مخططهم الجبان»، بيّن “رسول” وقتئذ.

مُشيراً إلى أن: «القوات عثرت على “كدس للعتاد بداخله (42) عبوة ناسفة و(4) صواريخ نوع ما تسمى” جهنم” spg9 وعدد من قنابر الهاون».