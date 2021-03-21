نقص الأوكسجين جباية حوثية لملاحقة التجار

استغلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، نقص أسطوانات الأوكسجين ووصول العناية المركزة إلى طاقتها القصوى، بسبب انتشار كورونا ، بفرض جبايات جديدة بهدف جمع الأموال للمجهود الحربي، تحت ذريعة توفير الأكسجين للمستشفيات. ونقلت مصادر من داخل العاصمة المحتلة «صنعاء»، أن الحوثيين شكلوا فريقا ميدانيا مختصا لجمع الأموال، ويستهدف التجار والشركات وإلزامهم بالدفع بقوة السلاح، أواتهامهم بالخيانة وتحويلهم للسجون. مواجهة نقص الأوكسجين - فرض جباية لجمع الأموال - تشكيل فرق في المحافظات - استخدام قوة السلاح للنهب - اعتقال التجار واتهامهم بالخيانة



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