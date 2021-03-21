الآلاف يشاركون في تظاهرات مناهضة لقيود كورونا في ألمانيا… وصدامات قوية مع الشرطة -صور

جدة - عبدالحي حسين - اندلعت صدامات اليوم السبت بين الشرطة ومعارضين للقيود المفروضة لمكافحة وباء “كوفيد -19” في مدينة كاسل بوسط ألمانيا، خلال واحد من أكبر التجمعات منذ بداية العام في هذا البلد.

وذكر صحافي من وكالة “فرانس برس”، أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين كسر طوق من الشرطة للانضمام إلى متظاهرين آخرين.

وشارك الآلاف من الأشخاص اليوم السبت في تظاهرات نُظّمت في مدن ألمانية عدة ضد القيود المفروضة لاحتواء “كوفيد-19″، وذلك على الرغم من تحذير السلطات الصحية من مخاطر تفشي موجة وبائية ثالثة.

ففي ميونيخ جنوب البلاد، أعلنت الشرطة أنها فرّقت تظاهرة جمعت آلاف الأشخاص قرب مقر برلمان ولاية بافاريا.

وفي دوسلدورف شمالا تظاهر نحو ألفي شخص، وفق الشرطة، وقد عبر موكب من نحو مائة عربة تخييم المدينة احتجاجا على تدابير احتواء الجائحة. كما وقعت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى مثل برلين وشتوتغارت وهانوفر وغيرها.

ففي شتوتغارت التي ستشهد غدا انتخابات مهمة خرج مئات الأشخاص للاحتجاج على قيود كورونا، رافعين شعار “كفى”. وقالت أوساط منظمي التظاهرة إن الأعداد بلغت نحو 1500 مشارك؛ بينما قال متحدث باسم الشرطة إن العدد بلغ 750 مشاركا.