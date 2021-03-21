قلعة السراغنة… إيداع شرطيين السجن من أجل “الرشوة واستغلال النفوذ” بعد توقيفهما في حالة تلبس

جدة - عبدالحي حسين - قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مساء اليوم السبت متابعة ضابط أمن ممتاز وضابط أمن، في حالة اعتقال، وإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تم عرض المشتبه فيهما على أنظار وكيل الملك بمحكمة قلعة السراغنة، بتهم “الرشوة واستغلال النفوذ والمشاركة في الرشوة”، حيث تم تحديد موعد الجلسة الأولة في ملفهما، يوم الاثنين القادم 22 مارس 2021.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت في بلاغ لها، أن مصالح الأمن الوطني، قد فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته لمعالجة ملف هذه الحادثة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح البلاغ، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى لها اتخاذ التدابير الإدارية التأديبية اللازمة.