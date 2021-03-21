شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحذّر من السيناريو الأسوأ لسد النهضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد،، أن عدم التوصل لاتفاق بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة أثر على توليد الكهرباء في مناطق مختلفة بالبلاد. وقال في مؤتمر صحفي أمس (السبت): إنه جرى اتخاذ إجراءات تحسباً للسيناريو الأسوأ من تشغيل سد النهضة ما يؤثر على التوليد المائي لإنتاج الكهرباء. وأضاف أن الطاقة الإجمالية الآن تبلغ 1820 ميغاوات، بينما سيتم رفعها خلال الأيام القادمة إلى 2585 ميغاوات. وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، أكدت الخميس الماضي، أن قرار ملء السد بصورة أحادية سيزيد من تعقيد الأمور ومن شأنه تهديد حياة 20 مليون مواطن يسكنون على ضفاف النيل. وأضافت أن السودان ليست لديه أية نية لخلق بلبلة أو الدخول في حرب، معلنة استعداد بلادها لتقبل أي مبادرة من شأنها معالجة القضايا دون الإضرار بأي طرف. وأفادت بأن المبادرة الرباعية التي تقودها الخرطوم تهدف إلى دعم وتسهيل مهمة الاتحاد الأفريقي.

