شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار هادي لـ الخليج 365: التراخي مع الإرهاب يهدد اقتصاد العالم والان مع التفاصيل
وأوضح مكاوي أن المياه الدولية أصبحت مهددة من هذه الجماعة الإرهابية، مشدداً على ضرورة حسم ملف العدوان الإيراني على اليمن والسعودية بشكل واضح وعدم ربطه بالملف النووي لأن ذلك يعني استمرار الحرب والعنف والإرهاب. بدوره، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني صالح الفقيه، إن الاستهداف الجبان والإرهابي لمصفاة الرياض وقبلها منشآت رأس تنورة يعد من جرائم الإرهاب التي تستهدف دولاً ومجتمعات آمنة ومستقرة، مؤكداً أن هذه الجرائم مخالفة للقوانين الدولية ويعاقب فاعلوها. ولفت إلى أن المليشيا الحوثية تلجأ بعد كل خسائر تتكبدها في مأرب وتعز إلى استهداف المدنيين والمدن الآمنة والمستقرة وهذا نهجها الإرهابي في الحرب والسلم، فهي دائماً ما توظف السلام لتعزيز العنف وزرع الألغام وتوظف الهزيمة لقتل المدنيين. وطالب الفقيه بموقف دولي حازم ورادع للمليشيا الحوثية وتشديد العقوبات على إيران التي تقف وراء دعم الإرهاب ويعمل خبراؤها بقيادة المدعو إيرلو على إدارة تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، موضحاً أن استهداف الاقتصاد السعودي لا يعد استهدافاً للمملكة بل للاقتصاد العالمي بأكمله. واعتبر وكيل وزارة الشباب والرياضة تغريدات إيرلو بعد الهجوم اعترافاً واضحاً وصريحاً بوقوفه وخبرائه وراء الهجمات الإرهابية على السعودية والمدنيين اليمنيين.