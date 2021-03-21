شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زيدان نائب تنسيقية شباب الأحزاب يناقش مع "مياه القاهرة" مشاكل حى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة ، والعضو المنتدب ، وتناول اللقاء عدد من شكاوى ومطالب أهالى الدائرة الانتخابية للنائب، كما استعرض اللقاء امكانية تغير وتأهيل بعض خطوط مياه الشرب فى حى الساحل وفقا للدراسات الفنية .

وكان النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، تقدم فى وقت سابق بطلب لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان ، لعقد ملتقى توظيفى داخل مركز شباب الساحل، لتوفير فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص.