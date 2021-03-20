الملك محمد السادس يهنئ صلوحي الرئيسة الجديدة لتنزانيا

جدة - عبدالحي حسين - وجه الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيسة الجديدة لجمهورية تنزانيا المتحدة، سامية حسن صلوحي، والتي جرى تنصيبها أمس الجمعة، لتصبح أول رئيسة إفريقية محجبة.

وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء البرقية التي جاء فيها “على إثر تنصيبكن رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة، يطيب لي أن أبعث لكن بتهانئي، مقرونة بمتمنياتي الصادقة لكن بكامل التوفيق في مهامكن السامية، في قيادة الشعب التنزاني الشقيق نحو ما يصبو إليه من تقدم وازدهار”.

وأعرب الملك في برقيته عن سعيه للعمل “سويا مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة “من أجل السير قدما في تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية تنزانيا المتحدة، لما فيه مصلحة شعبينا وخير قارتنا الإفريقية” تضيف البرقية.

وأدت صلوحي حسن، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس، أمس الجمعة اليمين الدستورية، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة التي تقع في شرق إفريقيا.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان الحكومة التنزانية وفاة رئيس البلاد جون ماغوفولي، متأثرا بنوبة قلبية سببتها إصابته بفيروس كورونا. وأدت سامية حسن اليمين أمام رئيس المحكمة العليا إبراهيم جمعة في العاصمة التجارية دار السلام.

ودخلت خبيرة الإحصاء التي تبلغ من العمر 61 عامًا، وتتحدر من جزيرة زنغبار، معترك السياسة في عام 2000، وسرعان ما ارتقت في المناصب، حيث شغلت مناصب وزارية مختلفة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن دستور البلاد، يمنح نائب الرئيس الحق في استكمال الفترة الرئاسية حال وفاة الرئيس.

وأضافت بلومبرغ أنه على الرغم من أنه يُنظر إلى سامية حسن على نطاق واسع على أنها سياسية ذكية، فإنها تفتقر إلى تأييد قوي على مستوى الدوائر السياسية، وتحتاج إلى الفوز بدعم حزب تشاما تشا مابيندوزي الحاكم، إذا كانت تعتزم الاحتفاظ بالسلطة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025. وتعد سامية حسن سادس رئيس لتنزانيا، ولكن أول امرأة تشغل المنصب. وقد اختارها ماغوفولي لمنصب نائب الرئيس في عام 2015، لكنه كشف لاحقًا أن وزير الدفاع السابق حسين مويني كان خياره المفضل، إلا أنه استجاب لنصيحة الحزب الحاكم واختارها نائبة له.

وأبقى الرئيس الراحل ماغوفولي، على حسن في منصب نائبة الرئيس، بعد أن فاز بولاية ثانية في أكتوبر الماضي. وتوفي أول أمس الأربعاء عن 69 عاما، متأثرا بنوبة قلبية. وكانت سامية حسن أعلنت نبأ الوفاة في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، وقالت إنه توفي متأثرا بأمراض قلبية في مستشفى بدار السلام. إلا أن زعيم المعارضة الرئيسية في تنزانيا، توندو ليسو، أعلن أمس الخميس أن الرئيس ماغوفولي توفي بسبب إصابته بمرض “كوفيد19”.